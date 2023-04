Juve, filone stipendi: pronta la chiusura del fascicolo (Di domenica 2 aprile 2023) La Juventus è in attesa della notifica di chiusura delle indagini riguardo il secondo fascicolo nelle mani della giustizia sportiva. Lo scrive Tuttosport, spiegando che l’avviso verrà recapitato al club bianconero nei prossimi giorni e, a quel punto, scatteranno le due settimane per decidere la strategia difensiva in proposito. Il nuovo filone accorpa le cosiddette L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 aprile 2023) Lantus è in attesa della notifica didelle indagini riguardo il secondonelle mani della giustizia sportiva. Lo scrive Tuttosport, spiegando che l’avviso verrà recapitato al club bianconero nei prossimi giorni e, a quel punto, scatteranno le due settimane per decidere la strategia difensiva in proposito. Il nuovoaccorpa le cosiddette L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

