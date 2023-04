Juve | Adani | «Il gol di Kean è la risposta a Mancini»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Le parole Leledopo il gol di Moise: «La combinazione Miretti-Locatelli-è un segnale importante dopo le partite dell’Italia» Leleha elogiato l’azione che ha coinvolto Miretti, Locatelli enel gol-vittoria dellacontro il Verona segnato proprio dall’attaccante, soprattutto in ottica nazionale, visto che nessuno dei tre ha ricevuto la chiamata del CTall’ultima convocazione. Di seguito le sue parole a Novantesimo Minuto. «La combinazione Miretti-Locatelli-è un segnale importante dopo la doppia partita dell’Italia dove si sono criticate le convocazioni. Loro non c’erano e hanno risposto che sono opzioni valide per il Ct». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...