Juve, 300 presenze per Cuadrado: e ora la maglia... (Di domenica 2 aprile 2023) Quella contro il Verona è stata una partita speciale per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ha infatti tagliato il traguardo delle 300 presenze con la maglia della Juventus . Grazie a questo, l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Quella contro il Verona è stata una partita speciale per Juan. L'esterno colombiano ha infatti tagliato il traguardo delle 300con ladellantus . Grazie a questo, l'ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Juve, 300 presenze per #Cuadrado: e ora la maglia...: L'esterno colombiano ha tagliato questo importante traguardo… - Luxgraph : Juve, Cuadrado fa 300 in bianconero: 'Il compimento di un sogno' - juve_grecchi : RT @La_Bianconera: In 300 presenze ha messo la firma su una rete (gol o assist) 90 volte, quasi in una partita su tre! Ti vogliamo bene Pan… - NumeroDiez_10 : Le curiosità su #JuveVerona. ?? #Cuadrado taglia il traguardo delle 300 presenze con la #Juventus: è il 4° stranier… - roberto17860280 : @tatanka_h Erano 300 ( o 330 ) erano giovani e forti e sono morti...come la loro società. Juve in B per il bene dell'umanità. -