(Di domenica 2 aprile 2023) 'Voglio affrontare le undicifinali con lo spirito di vincerle tutte'. Riecco Ivandopo la sosta. Carico come non mai, pronto a lanciarsi nel gran finale della stagione che, per il Toro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric pre #SassuoloTorino: “Ho un altro anno qui, vogliamo fare di più. La squadra è giovane e può cresce… - sportli26181512 : Juric: 'Vogliamo vincere le 11 partite che mancano'. In difesa Buongiorno e Gravillon: Juric: 'Vogliamo vincere le… - Gazzetta_it : Juric: 'Vogliamo vincere le 11 partite che mancano'. In difesa Buongiorno e Gravillon #sassuolotorino - TorinoFC_1906 : ??? | CONFERENZA Juric: 'Vogliamo fare un filotto di belle partite' ?? - TuttoIlToro : ?? 'Da qui alla fine vogliamo giocare al massimo, provando a vincerle tutte senza guardare la classifica. Lazaro è r… -

Una spinta in più in questo finale,la chiede a Nikola Vlasic: 'che torni ad essere per noi determinante come nella prima parte della stagione. I giocatori non sono delle macchine - ......, alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo. "Loro hanno tecnica e ti fanno male se abbassi l'attenzione, ma noi abbiamo grandi motivazioni - aggiunge l'allenatore granata - e...ha poi risposto al procuratore di Adopo, che in settimane si era detto scontento per come il ... abbiamo fatto tante cose, siamo in una situazione positiva, siamo ambiziosi efare bene. ...

Torino, Juric "Vogliamo un filotto, abbiamo le possibilità per farlo" Sportitalia

"Vorrei affrontare le ultime partite con lo spirito di provare a vincerle tutte: le sensazioni sono positive, dobbiamo spingere per fare un gran finale ma senza guardare la classifica": così il tecnic ...I risultati delle avversarie nella corsa a un posto in Europa condizionano, ma il tecnico croato ha fiducia. E sul suo ...