Judo | Grand Slam Antalya 2023 | Linda Politi quinta nei -78 kg | subito fuori Mungai e Pirelli

Leggi su sportface

(Di domenica 2 aprile 2023) Ottimo quinto posto pernei -78 kg aldidi, che si è chiuso quest’oggi in Turchia con questo risultato di certo positivo per l’azzurra, che ha battuto l’americana Stout, la polacca Pacut-Kloczko e la sudcoreana Lee, prima di arrendersi all’olandese Steenhuis nei quarti di finale, perdendo anche nella finale per il bronzo contro la portoghese Sampaio: “Sono fiera della gara che ho fatto, solo in finale mi sono fatta prendere alla sprovvista nei primi secondi dell’incontro, e quel tiro mi ha un po’ scombussolato… Quando ci si arriva così vicini, si vorrebbe venire via con la medaglia al collo… Comunque andiamo avanti, ringrazio il Centro Sportivo Carabinieri, lo staff, i coach e tutti i miei compagni di squadra”....