Joshua torna, vince e non rischia: contro Franklin si impone ai punti (Di domenica 2 aprile 2023) AJ è tornato. Il peso massimo, a Londra, ha battuto ai punti l'americano Jermaine Franklin e ripreso confidenza con il ring dopo gli ultimi due confronti contro l'ucraino Oleksandr Usyk da cui è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) AJ èto. Il peso massimo, a Londra, ha battuto ail'americano Jermainee ripreso confidenza con il ring dopo gli ultimi due confrontil'ucraino Oleksandr Usyk da cui è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Joshua torna, vince e non rischia: contro Franklin si impone ai punti - AlbOr_EsSence : Rientro vincente per Anthony Joshua, che dopo l'ultima sconfitta contro Oleksandr Usyk torna sul ring e - 456_joshua : RT @ryghtan: TORNA LEO, TORNA. - Italia_Notizie : Anthony Joshua, chi è il pugile inglese che sabato torna sul ring contro Usyk - Corriere : Joshua torna sul ring. Risse, droga, arresti: in un solo match guadagnò 18 milioni -