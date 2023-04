"Jerry Calà ha un solo by-pass...". Gelo a Domenica In, battutaccia di Christian De Sica (Di domenica 2 aprile 2023) Battute, gag e caos da Mara Venier a Domenica in nella puntata del 2 aprile. Ad un certo punto, in studio sono arrivati Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi che hanno salutato Jerry Calà, reduce da un infarto. In particolare De Sica si è scatenato in questa sorta di rimpatriata "yuppies", come riporta Dagospia: "Calà c'ha un by-pass e gli avete fatto 'sta festa, Boldi ce n'ha sette e non gli avete organizzato un ca***", ha detto l'attore. Una battutaccia che ha gelato per un momento il pubblico. Calà poi si era messo in teesta di cantare Maracaibo ma la Venier lo ha prontamente fermato invitandolo a rimanere tranquillo dopo l'infarto. Quindi Jerry ha desistito ma poi si è messo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Battute, gag e caos da Mara Venier ain nella puntata del 2 aprile. Ad un certo punto, in studio sono arrivati Ezio Greggio,Dee Massimo Boldi che hanno salutato, reduce da un infarto. In particolare Desi è scatenato in questa sorta di rimpatriata "yuppies", come riporta Dagospia: "c'ha un by-e gli avete fatto 'sta festa, Boldi ce n'ha sette e non gli avete organizzato un ca***", ha detto l'attore. Unache ha gelato per un momento il pubblico.poi si era messo in teesta di cantare Maracaibo ma la Venier lo ha prontamente fermato invitandolo a rimanere tranquillo dopo l'infarto. Quindiha desistito ma poi si è messo al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Diodato, Jerry Calà, Valeria Marini e tanti altri ospiti oggi #2aprile da #MaraVenier. #DomenicaIn è in diretta su… - ValeriaMariniVM : RT @RaiUno: Diodato, Jerry Calà, Valeria Marini e tanti altri ospiti oggi #2aprile da #MaraVenier. #DomenicaIn è in diretta su Rai1 e in st… - Damianodanny1 : CHRISTIAN DE SICA SCATENATO DA MARA VENIER A DOMENICA IN-PS NELLA RIMPATRIATA “YUPPIES” CON JERRY CALA’, EZIO GREGG… - Luxgraph : Jerry Calà a Domenica In racconta l'infarto: «Non ho avuto paura di morire» #corriere #news #2022 #italy #world… -

"Domenica In", Jerry Calà e la paura per suo figlio: la chiamata segreta a Mara Jerry Calà ha rischiato la vita mentre era impegnato per le riprese del suo ultimo film a Napoli. Il malore subito di notte, mentre era nella sua camera d'albergo, si è rivelato essere un infarto. A ... Caos a Domenica In: Mara Venier travolta dalle critiche Ampio spazio dedicato a Jerry Calà nella puntata di Domenica In in onda il 2 aprile. Il regista è reduce da un'operazione resasi necessaria a causa di un infarto. Ora è in netta ripresa ed è stato invitato dall 'ex moglie ... Jerry Calà a Domenica In dopo l'infarto: "Questa ondata d'amore mi ha aiutato" Per Jerry Calà essere ospite di Mara Venier è tornare in famiglia e questo è stata la partecipazione a Domenica In per l'attore reduce dall'infarto che lo colpito poche settimane fa a Napoli. "Non me lo ... ha rischiato la vita mentre era impegnato per le riprese del suo ultimo film a Napoli. Il malore subito di notte, mentre era nella sua camera d'albergo, si è rivelato essere un infarto. A ...Ampio spazio dedicato anella puntata di Domenica In in onda il 2 aprile. Il regista è reduce da un'operazione resasi necessaria a causa di un infarto. Ora è in netta ripresa ed è stato invitato dall 'ex moglie ...Peressere ospite di Mara Venier è tornare in famiglia e questo è stata la partecipazione a Domenica In per l'attore reduce dall'infarto che lo colpito poche settimane fa a Napoli. "Non me lo ... Bettina Castioni, età, figli, carriera, vita privata: chi è la moglie di Jerry Calà e come si sono conosciuti. ilmessaggero.it