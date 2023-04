Jerry Calà: età, moglie, nuova fidanzata, figli, lavoro e biografia (Di domenica 2 aprile 2023) Jerry Calà nacque nella città di Catania nel 1951 e lo stesso oggi è un personaggio pubblico molto noto, anche perché infatti si tratta di una figura molto amata dalla TV italiana e che ha anni e anni di carriera alle spalle. Non solo si tratta di un noto attore, ma anche di un regista, di un famoso comico, cabarettista, ma anche sceneggiatore e cantante italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, va detto che lo stesso nel 1984 sposò Mara Venier, ma poi dopo soli tre anni i due decisero di divorziare, visto che sembra che lei stessa abbia dichiarato in alcune interviste che comunque sembra che lui la tradisse e per questo lei interruppe la relazione. Oggi Calà è sposato con un’altra donna. Jerry Calà Jerry Calà a quanto pare si chiama in realtà Calogero ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 aprile 2023)nacque nella città di Catania nel 1951 e lo stesso oggi è un personaggio pubblico molto noto, anche perché infatti si tratta di una figura molto amata dalla TV italiana e che ha anni e anni di carriera alle spalle. Non solo si tratta di un noto attore, ma anche di un regista, di un famoso comico, cabarettista, ma anche sceneggiatore e cantante italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, va detto che lo stesso nel 1984 sposò Mara Venier, ma poi dopo soli tre anni i due decisero di divorziare, visto che sembra che lei stessa abbia dichiarato in alcune interviste che comunque sembra che lui la tradisse e per questo lei interruppe la relazione. Oggiè sposato con un’altra donna.a quanto pare si chiama in realtà Calogero ...

Il grande abbraccio a Jerry Calà ospite oggi a Domenica In

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Jerry Calà, che torna in pubblico a distanza di due settimane dal ricovero d'urgenza e dall'intervento che ha subìto in una Clinica a Napoli.

Mara Venier, su Instagram la foto con Jerry Calà: "L'ho riabbracciato"

Un tenero abbraccio quello tra Mara Venier e Jerry Calà, che su Instagram sono apparsi insieme dopo il malore che ha colpito l'attore qualche settimana fa. La conduttrice di Domenica In, sua grande amica da tempo, ha voluto celebrare il loro riavvicinamento.

Johnny Calà, chi è il figlio di Jerry Calà: madre, età, Instagram, vita privata

Chi è Johnny Calà, figlio di Jerry Calà. Giovane e ambizioso, pare già intenzionato a seguire le orme del padre.