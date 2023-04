Jerry Calà a Domenica In parla dopo l’infarto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Jerry Calà ospite di #DomenicaIn racconta: 'Pensavo di avere un'indigestione, ma poi i medici mi hanno fatto l'elet… - RaiUno : Diodato, Jerry Calà, Valeria Marini e tanti altri ospiti oggi #2aprile da #MaraVenier. #DomenicaIn è in diretta su… - 361_magazine : - Bianca34874951 : RT @fanpage: Jerry Calà ospite di #DomenicaIn racconta: 'Pensavo di avere un'indigestione, ma poi i medici mi hanno fatto l'elettrocardiogr… - sciantokescia : RT @fabianaCa81: Adoro Jerry Cala. Fermo restando questo, mi chiedo: se non fosse stato lui, ci sarebbe stata l’equipe pronta ad operarlo,… -

"Ho più paura adesso, ma mi passerà".racconta in tv la brutta esperienza di un paio di settimane fa , quando è stato colto da malore a Napoli, dove si trovava per le riprese di un film e, ricoverato d'urgenza, ha subito un ...Tutto è partito quando quest'ultima ha intervistato, che qualche settimana fa ha avuto un infarto mentre si trovava nel capoluogo campano. Per fortuna l'attore e cantante è stato soccorso ..., in esclusiva a 'Domenica In', si racconta da Mara Venier dopo l'intervento: "Io credo che questa energia, come la chiami tu, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti ...