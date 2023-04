Jankulovski: “Theo Hernandez uno dei migliori. Quel litigio con Spalletti..” (Di domenica 2 aprile 2023) Marek Jankulovski ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Milan, parlando di Theo Hernandez e di un litigio con Spalletti Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 aprile 2023) Marekha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Milan, parlando die di uncon

Jankulovski, il doppio ex: 'Napoli straordinario, ma il Milan con Theo e Leao...' Chiedergli per chi farà il tifo è come costringerlo a scegliere tra mamma e papà: a Milano ha vissuto sei anni e ha vinto una Champions, il Napoli e Spalletti lo hanno aiutato a diventare un grande ... L'esterno ceco sulla lunga sfida tra campionato e Champions: "Il segreto degli azzurri è Spalletti, se vince lo scudetto gli mando una cassa del mio vino. In coppa tutto è aperto: lì il Diavolo sa com ..."