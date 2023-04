Jamie Lee Curtis, dedica alla figlia Ruby Guest: “L’amore è amore” (Di domenica 2 aprile 2023) Jamie Lee Curtis ha voluto esprimere con un toccante post su Instagram quello che prova per sua figlia Ruby Guest, la 27enne che l’attrice ha adottato insieme all’uomo con cui è sposata, Christopher Guest (i due hanno anche un’altra figlia adottiva, Annie, che ha 36 anni). Nel 2020 la giovane, che si chiamava Thomas, ha parlato ai genitori e ha rivelato loro di essere trans, in un momento che è stato per lei tutt’altro che semplice: “È stato spaventoso, solo per il fatto di dover dire loro qualcosa su di me che non sapevano”. Vi raccomandiamo... "Non nascondo più il mio corpo": le parole di Jamie Lee Curtis su Instagram L'attrice, protagonista del nuovo film ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 aprile 2023)Leeha voluto esprimere con un toccante post su Instagram quello che prova per sua, la 27enne che l’attrice ha adottato insieme all’uomo con cui è sposata, Christopher(i due hanno anche un’altraadottiva, Annie, che ha 36 anni). Nel 2020 la giovane, che si chiamava Thomas, ha parlato ai genitori e ha rivelato loro di essere trans, in un momento che è stato per lei tutt’altro che semplice: “È stato spaventoso, solo per il fatto di dover dire loro qualcosa su di me che non sapevano”. Vi raccomandiamo... "Non nascondo più il mio corpo": le parole diLeesu Instagram L'attrice, protagonista del nuovo film ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @fanpage: Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di tr… - giu_707_ : RT @fanpage: Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di tr… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di tr… - ph_pluton : RT @fanpage: Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un percorso di tr… - fanpage : Jamie Lee Curtis ha pubblicato un toccante omaggio per sua figlia Ruby, che da alcuni anni ha portato avanti un per… -