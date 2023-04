J-Ax: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, moglie, figlio, foto e Instagram (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In e la conduzione di Mara Venier. oggi arriverà in studio anche l’amatissimo cantante J-Ax. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua vita privata, della carriera e del grande ritorno degli Articolo 31. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è J-Ax: età, carriera, canzoni J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, è nato a Milano il 5 agosto del 1972 e oggi ha 50 anni. Viene segnato da un’infanzia difficile, che lo porta a trovare rifugio nelle droghe per molti anni. Così, la musica e la scrittura diventano il suo unico mezzo di sfogo e di espressione. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano è noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a Dj Jad nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In e la conduzione di Mara Venier.arriverà in studio anche l’amatissimo cantante J-Ax. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua vita privata, dellae del grande ritorno degli Articolo 31. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è J-Ax: età,J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, è nato a Milano il 5 agosto del 1972 eha 50 anni. Viene segnato da un’infanzia difficile, che lo porta a trovare rifugio nelle droghe per molti anni. Così, la musica e la scrittura diventano il suo unico mezzo di sfogo e di espressione. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano è noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a Dj Jad nei ...

