Italia nemica del Green. Addio obiettivi Ue su energia pulita e auto (Di domenica 2 aprile 2023) Siccità, carestie e scioglimento dei ghiacciai. Come ci ripetono da tempo gli esperti, il mondo è a rischio ma alla politica sembra importargliene ben poco visto che si passa dagli annunci roboanti, alla triste realtà che mostra come i passi in avanti per combattere il cambiamento climatico sono insufficienti. Esemplificativo è il caso del Green deal europeo con cui ci si è posti obiettivi ambiziosi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ma che, secondo l’ultimo report di Openpolis, è già un mezzo flop. Il Green deal europeo, con cui ci si è posti obiettivi ambiziosi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è già un mezzo flop Davanti al disastro climatico incombente, nel 2019 la Commissione Ue di Ursula von der Leyen ha introdotto una serie di proposte per permettere al Continente di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Siccità, carestie e scioglimento dei ghiacciai. Come ci ripetono da tempo gli esperti, il mondo è a rischio ma alla politica sembra importargliene ben poco visto che si passa dagli annunci roboanti, alla triste realtà che mostra come i passi in avanti per combattere il cambiamento climatico sono insufficienti. Esemplificativo è il caso deldeal europeo con cui ci si è postiambiziosi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ma che, secondo l’ultimo report di Openpolis, è già un mezzo flop. Ildeal europeo, con cui ci si è postiambiziosi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è già un mezzo flop Davanti al disastro climatico incombente, nel 2019 la Commissione Ue di Ursula von der Leyen ha introdotto una serie di proposte per permettere al Continente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annamar_65 : RT @LaNotiziaTweet: Italia nemica del Green. Addio agli obiettivi Ue su energia pulita e auto. Tracolla la produzione del solare. E i veico… - LaNotiziaTweet : Italia nemica del Green. Addio agli obiettivi Ue su energia pulita e auto. Tracolla la produzione del solare. E i v… - Stella72646015 : RT @kocisse1: Italiani, Riprendiamoci la nostra Italia Ma in fretta, altrimenti so caxxi.... La politica Italiana tutta, serva dello stesso… - iamantartide : io con la mia laurea in lingue che per la maggior parte del tempo penso in inglese e ogni tanto a random le infilo… - kocisse1 : Italiani, Riprendiamoci la nostra Italia Ma in fretta, altrimenti so caxxi.... La politica Italiana tutta, serva de… -