Israele | primo via libera del governo Netanyahu alla Guardia nazionale chiesta dal ministro Ben Gvir

(Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante le critiche del capo della polizia, sia il direttore dello Shin Bet (l’agenzia di intelligence degli affari interni, ndr) e anche l’ufficio dell’Avvocato generale dello Sato ildi Benyaminha approvato la costituzione di unaper“nel ministero per la Sicurezza” diretto dalItamar Ben(nella foto). Al tempo stesso una Commissione formata da “tutti i settori della sicurezza di” dovrà decidere in 90 giorni di tempo “le prerogative della” e da chi dipenderà: se dal capo della polizia o da “un altro ente”. Una decisione che rischia di alzare ulteriormente la tensione nel paese lacerato dpretesa del premier di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Il presidente israeliano Isaac Herzog chiede al primo ministro Benjamin #Netanyahu di fermare la riforma della g… - ultimenotizie : I disordini all’interno dello Stato di #Israele non influiranno sulle abilità militari del Paese e sulla sua capaci… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: ?? Netanyahu mette in guardia i nemici di Israele : i media israeliani Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha c… - Gianl1974 : ?? Netanyahu mette in guardia i nemici di Israele : i media israeliani Il primo ministro israeliano Benjamin Netan… - EGIC_ : #PortaleStoricoDelGolfo??| 27 anni fa, il Primo Ministro di #Israele visitò il #Qatar. Entrambe le parti concordaron… -

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori sono salite sulgradino del podio con 34.850 punti davanti a(34.700) e Francia (33.400)...... Bashar al - Assad, grande alleato di Teheran (d'intesa con Mosca va detto), che segna il... forse), con l'obiettivo primario di spodestare Bashar al - Assad, grande nemico di. A sua ...Per distrarre l'attenzione dalla protesta popolare che da oltre te mesi sta infiammando, non c'è niente di meglio per unministro alle corde, del rispolverare la minaccia estera, riaprendo il fronte nord: quello siriano. Fronte di guerra Nella notte tra sabato e domenica c'...

Israele, primo via libera del governo Netanyahu alla Guardia nazionale chiesta dal ministro Ben Gvir Il Fatto Quotidiano

Per distrarre l’attenzione dalla protesta popolare che da oltre te mesi sta infiammando Israele, non c’è niente di meglio per un primo ministro alle corde, del rispolverare la minaccia estera, riapren ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...