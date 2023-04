Israele, la vittoria di Ben Gvir dopo il rinvio della riforma della giustizia: Netanyahu fa approvare la costituzione della Guardia nazionale (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scorso 27 marzo, Benjamin Netanyahu ha deciso di cedere alle imponenti manifestazioni che hanno avuto luogo a Tel Aviv e congelare la contestata riforma della giustizia. La decisione aveva fatto montare su tutte le furie Itamar Ben Gvir, che guida il partito di estrema destra Otzma Yehudit: aveva minacciato di far cadere il governo se il premier avesse dichiarato la «resa di fronte alle violenze nelle strade». Ma nonostante l’alta tensione, era stata raggiunta una quadra, che a distanza di quasi una settimana sembra essersi concretizzata. Per «compensare» il rinvio della riforma all’estate, Ben-Gvir ha ottenuto una contropartita pesante sul fronte ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Lo scorso 27 marzo, Benjaminha deciso di cedere alle imponenti manifestazioni che hanno avuto luogo a Tel Aviv e congelare la contestata. La decisione aveva fatto montare su tutte le furie Itamar Ben, che guida il partito di estrema destra Otzma Yehudit: aveva minacciato di far cadere il governo se il premier avesse dichiarato la «resa di fronte alle violenze nelle strade». Ma nonostante l’alta tensione, era stata raggiunta una quadra, che a distanza di quasi una settimana sembra essersi concretizzata. Per «compensare» ilall’estate, Ben-ha ottenuto una contropartita pesante sul fronte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sinigagl : RT @GP_ArieteRosso: quello che abbiamo visto in Brasile, negli USA, in Georgia e in Israele è che per la democrazia è possibile lottare e… - gfrisoli : RT @GP_ArieteRosso: quello che abbiamo visto in Brasile, negli USA, in Georgia e in Israele è che per la democrazia è possibile lottare e… - GP_ArieteRosso : quello che abbiamo visto in Brasile, negli USA, in Georgia e in Israele è che per la democrazia è possibile lottare… - lucaspinelli94 : Israele: tensioni con l’Iran nel Golfo Persico - infoitestero : Il caos in Israele e la vittoria finale sul nemico palestinese -