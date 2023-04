Israele, governo approva costituzione Guardia Nazionale (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Dovrebbe essere composta da duemila militari la futura Guardia Nazionale israeliana, la cui istituzione e il cui finanziamento sono stati decisi oggi con il voto del governo. Il Corpo della Guardia Nazionale risponderà al ministro della Sicurezza Nazionale e leader di spicco dell’estrema destra Ben Gvir e avrà il compito di gestire “i reati a sfondo nazionalistico”, il terrorismo e “ripristinare la governance ove necessario”. Una tempistica per la creazione di una tale forza non è definita, anche se è probabile che ci vorranno mesi. I ministri del governo israeliano hanno approvato oggi anche i tagli di bilancio necessari a rendere disponibili fondi utili alla creazione del Corpo della Guardia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Dovrebbe essere composta da duemila militari la futuraisraeliana, la cui istituzione e il cui finanziamento sono stati decisi oggi con il voto del. Il Corpo dellarisponderà al ministro della Sicurezzae leader di spicco dell’estrema destra Ben Gvir e avrà il compito di gestire “i reati a sfondo nazionalistico”, il terrorismo e “ripristinare la governance ove necessario”. Una tempistica per la creazione di una tale forza non è definita, anche se è probabile che ci vorranno mesi. I ministri delisraeliano hannoto oggi anche i tagli di bilancio necessari a rendere disponibili fondi utili alla creazione del Corpo della...

