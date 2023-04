“Isola dei Famosi”, colpaccio di Ilary Blasi all’ultimo secondo: chi arriva (Di domenica 2 aprile 2023) News tv. Isola dei Famosi 2023, il cast completo: colpaccio di Ilary. È completa la lista dei naufraghi in partenza per l’Honduras in vista del debutto dell’Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, partirà lunedì 17 aprile 2023. La prima novità? Gli opinionisti saranno due, come al solito, ma accanto a Vladimir Luxuria ci sarà la new entry Enrico Papi. Come inviato in Honduras, invece, tornerà il veterano Alvin. leggi anche: “Salta tutto”. Isola dei Famosi, arriva il no all’ultimo minuto: fan increduli leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, i due vip hanno detto di “no”: ecco il motivo secondo ... Leggi su tvzap (Di domenica 2 aprile 2023) News tv.dei2023, il cast completo:di. È completa la lista dei naufraghi in partenza per l’Honduras in vista del debutto dell’dei. Il reality, condotto dasu Canale 5, partirà lunedì 17 aprile 2023. La prima novità? Gli opinionisti saranno due, come al solito, ma accanto a Vladimir Luxuria ci sarà la new entry Enrico Papi. Come inviato in Honduras, invece, tornerà il veterano Alvin. leggi anche: “Salta tutto”.deiil nominuto: fan increduli leggi anche: “L’dei”, i due vip hanno detto di “no”: ecco il motivo...

