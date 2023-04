Iran | “Aereo spia Usa sul Golfo di Oman | intercettato e allontanato”

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – La Marinaiana ha annunciato di averunamericano suldie di avergli inviato un avvertimento per fargli evitare lo spazioiano. Il velivolo EP-3E della Marina americana “stava per entrare nello spazioiano”, è stato annunciato. Dopo l’avvertimento “si è mantenuto distante dal confineiano ed è tornato sulle rotte internazionali”, precisa l’agenziaiana Tasnim nel riportare la notizia. Il Lockheed EP-3 è una variante del P-3 Orion. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il velivolo EP - 3E della Marina americana "stava per entrare nello spazio aereo iraniano", è stato annunciato. Dopo l'avvertimento "si è mantenuto distante dal confine iraniano ed è tornato ...

(Adnkronos) - La Marina iraniana ha annunciato di aver intercettato un aereo spia americano sul Golfo di Oman e di avergli inviato un avvertimento per fargli evitare lo spazio aereo iraniano. Il veliv ...