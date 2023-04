iPhone, la funzione SOS emergenze potrebbe salvarti la vita (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Con SOS emergenze, hai la possibilità di chiedere aiuto e avvertire rapidamente i tuoi contatti d’emergenza in modo facile e veloce. Sull’iPhone, il cursore Chiamata di emergenza appare dopo aver premuto il tasto laterale insieme ai tasti del volume. Ecco come funziona: Quando effettui una chiamata SOS, l’iPhone chiama automaticamente il numero di emergenza locale. In alcune aree geografiche, potresti dover scegliere il servizio di cui hai bisogno. Ad esempio, in Cina continentale puoi scegliere tra polizia, vigili del fuoco o pronto soccorso. Se nella barra di stato del tuo iPhone appare l’indicazione SOS, significa che una rete cellulare è disponibile per le chiamate di emergenza. È possibile aggiungere contatti di emergenza. Al termine di una chiamata di emergenza, l’iPhone avvisa i ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Con SOS, hai la possibilità di chiedere aiuto e avvertire rapidamente i tuoi contatti d’emergenza in modo facile e veloce. Sull’, il cursore Chiamata di emergenza appare dopo aver premuto il tasto laterale insieme ai tasti del volume. Ecco come funziona: Quando effettui una chiamata SOS, l’chiama automaticamente il numero di emergenza locale. In alcune aree geografiche, potresti dover scegliere il servizio di cui hai bisogno. Ad esempio, in Cina continentale puoi scegliere tra polizia, vigili del fuoco o pronto soccorso. Se nella barra di stato del tuoappare l’indicazione SOS, significa che una rete cellulare è disponibile per le chiamate di emergenza. È possibile aggiungere contatti di emergenza. Al termine di una chiamata di emergenza, l’avvisa i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : iPhone, la funzione SOS emergenze potrebbe salvarti la vita - - buddypost_it : @TechCovo Finalmente anche in Italia gli iPhone 14 introducono la funzione SOS via satellite! ????? Questa innovativa… - Leggenda88 : ?? on @YouTube: Attenua luci lampeggianti: nuova funzione di iPhone - iMatteo_Pau : @mariomoschetta_ Quello che mi sono sempre chiesto Per carità, carina la funzione che ti segue, ma spenderei quei s… - AppleZein : iOS 16.5: NUOVA FUNZIONE per “Siri” su iPhone -