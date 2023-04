iPhone | in questo modo migliorerai i consumi della batteria

(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Avete difficoltà con la duratadel vostro? Ogni nuova versione di un sistema operativo, come iOS 16, può avere problemi iniziali, e non è raro osservare un’autonomia ridotta nei primi giorni dopo un aggiornamento. Tuttavia, sembra che gli utenti con il nuovo iOS stiano avendo difficoltà a far durare lafino a sera, cosa che prima riuscivano a fare senza problemi. Indipendentemente dal motivo, sia per le nuove funzionalità di iOS o per eventuali bug, ecco come ottimizzare la duratasunel 2023.: i trucchi per renderla eterna Non stiamo suggerendo di disabilitare tutte queste funzioni e tornare a un Nokia 3310. Piuttosto, tenete presente quali funzioni hanno un impatto maggiore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v3rsoconM : Non il mio iPhone che crea le cartelle momenti e ho trovato questo ?????? - VincenzoDeBell1 : @lvogruppo Però meglio della fila per l'ultimo iPhone. Hanno fatto una campagna pubblicitaria da veri professionist… - mvb66 : Grazie #iPhone che hai creato questo video per me.. Trovato oggi nelle notifiche 'Abbiamo creato un nuovo ricordo p… - PaoloBricco : RT @LorenzoLamperti: 4/5 'Se si blocca Taiwan si blocca tutto: iPhone, computer, auto, aerei... tutto. Pensi a che cos'è successo nel 2021… - laviniamainardi : RT @LorenzoLamperti: 4/5 'Se si blocca Taiwan si blocca tutto: iPhone, computer, auto, aerei... tutto. Pensi a che cos'è successo nel 2021… -

In alternativa si può anche usare un lettore per PC o Mac come. Noi qui spiegheremo come usare un. A disposizione dovrete avere oltre alla carta d'identità anche il codice PIN, ...... per quanto riguarda i dispositivi iOS, come, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. Inmodo, potrai condividere le GIF divertenti ...Se hai attivato lo zoom sul tuo, ingrandendo di troppo lo schermo, ma non sai come disattivarloè l'articolo giusto per te. Noi di Sos Informatic Lecce e Contigo Digital ti spiegheremo come fare.

Questo è l'iPhone che ha TUTTO ma costa meno di 550€ Telefonino.net

L’Italia si prepara a dare l’addio allo Spid. Una scelta controversa per alcuni, necessaria per altri, implementata non nella maniera più razionale per altri ancora (al proposito leggete la nostra int ...iPhone 14 Pro Max è il re del mercato: costa tanto, ha una batteria incredibile, un comparto fotografico top e uno schermo incredibile. Perché non dargli una possibilità