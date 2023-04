Inzaghi non sufficiente in Inter-Fiorentina: domato da Italiano – CdS (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante le molte occasioni sprecate, Inter-Fiorentina è una partita che ha visto Simone Inzaghi essere tatticamente domato dal collega Vincenzo Italiano. Come sottolineano anche i voti del Corriere dello Sport. ALLENATORI A CONFRONTO – Inter-Fiorentina ha visto lo stesso spartito di sempre: nerazzurri in grado di creare una grossa mole di gioco, ma zero concretezza. Fino a prendere il gol dopo il quale la squadra non riesce a reagire. Lo si è visto anche ieri, con Simone Inzaghi che paga sicuramente le troppe occasioni sprecate. Ma la fase difensiva non regge e a mancare è il guizzo per cambiare le sorti del match. Voto 5.5 per lui. Diversa invece la valutazione sul collega Vincenzo Italiano che, sì, concede tanto ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante le molte occasioni sprecate,è una partita che ha visto Simoneessere tatticamentedal collega Vincenzo. Come sottolineano anche i voti del Corriere dello Sport. ALLENATORI A CONFRONTO –ha visto lo stesso spartito di sempre: nerazzurri in grado di creare una grossa mole di gioco, ma zero concretezza. Fino a prendere il gol dopo il quale la squadra non riesce a reagire. Lo si è visto anche ieri, con Simoneche paga sicuramente le troppe occasioni sprecate. Ma la fase difensiva non regge e a mancare è il guizzo per cambiare le sorti del match. Voto 5.5 per lui. Diversa invece la valutazione sul collega Vincenzoche, sì, concede tanto ...

