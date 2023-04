Inzaghi | gravi responsabilità ma ingiustificata solitudine all’Inter

(Di domenica 2 aprile 2023) È grave sottolinearlo ancora una volta, ma Simoneè rimasto l’unico a parlare dopo le sconfitte della sua Inter. Nessuno della dirigenza interviene per spiegare la situazione, ladel tecnico è solo un accenno al suo futuro. ADDIO – Simoneè un uomo solo al comando dell’Inter. La realtà è ormai questa, anche dopo la Fiorentina il tecnico è stato l’unico a presentarsi ai microfoni dei giornalisti per spiegare cosa non va nella squadra. È vero, ci sono grandi edell’allenatore nelle sconfitte dei suoi calciatori, ma non è giustificabile la suache continua da settimane. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, chiunque degno di nota nella dirigenza cosa aspetta a parlare di ciò che sta accadendo veramente, evitando le solite parole di ...

Il giornalista Genta, in collegamento con Sky Sunday Morning, prova a capire cosa stia succedendo all’Inter. INTER, ALLENATORE COLPEVOLE – Carlo Genta punta il dito contro Simone Inzaghi: «Mi sembra d ...Il gol di svantaggio non deve rappresentare l’occasione buona per ripresentare ogni volta lo stesso copione. Il resto della partita è pressoché identico a tutte le partite perse in campionato dall’Int ...