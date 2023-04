(Di domenica 2 aprile 2023) La stagione parte in un clima di sfiducia e scarsa coesione in un gruppo che perde pezzi importanti come Di Biagio e Crespo per puntare su una mini - rivoluzione, all'insegna di gente come Karagounis, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi al capolinea? I cambi in corsa sono spesso stati un flop per l'Inter: Inzaghi al capolinea? I cambi in cors… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, #Inzaghi al capolinea? Le staffette negli ultimi 20 anni sono spesso state un flop - Gazzetta_it : Inter, #Inzaghi al capolinea? Le staffette negli ultimi 20 anni sono spesso state un flop - Eurosport_IT : ? Lukaku: prestito-bis lontano ?? Inzaghi al capolinea con l'Inter Torino ?? Alessio Dionisi L'edicola del #2aprile… - dax_project : È assurdo continuare con #Inzaghi ma a quanto pare non succederà nulla anche questa volta, anche alla decima sconfi… -

La stagione parte in un clima di sfiducia e scarsa coesione in un gruppo che perde pezzi importanti come Di Biagio e Crespo per puntare su una mini - rivoluzione, all'insegna di gente come Karagounis, ...... sonoe Lukaku. Non si salva nemmeno una 'bandiera' come Bastoni. A finire sul banco degli imputati, a conti fatti, è l'intero gruppo giudicato 'al'. IL GRUPPO 'Questa squadra è ...... ormai alcon il Tottenham che potrebbe prendere al suo posto proprio Nagelsmann. Ma per Conte ci sono anche le avances dell' Inter , dove il futuro di Simonedipenderà dal finale ...

Crisi Inter, Inzaghi sempre più al capolinea: la situazione QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo la rovinosa sconfitta dell’ Inter contro la Fiorentina, 0-1 a San Siro, le sconfitte stagionali dell’Inter ammontano a 10. Nelle ultime 5 gare i nerazzurri hanno trovato solamente una vittoria e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...