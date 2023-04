Invia in ritardo il certificato medico per aiutare la figlia stuprata | l' azienda lo licenzia

... reduce da tre vittorie consecutive e indi soli due punti in classifica (così come Ozzano ... "Non è un falso mito, attenzione al riposo e all'alimentazione' - AUDIO La tua pubblicità qui...Ungrave - conclude Catanzaro - che si ripercuote su tutti quei servizi e quelle funzioni ... - - > - Stampa l'articolo -ad un amico - - - > Tweet - - > CDR Campione - 2023 - 03 - 27 12:......di rimuovere o disabilitare l'accesso alle offerte di prodotti pericolosi senza indebitoe ...la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policye ...

Assiste la figlia minorenne che era stata violentata e invia certificato in ritardo: licenziato gonews

La figlia 13enne è stata violentata, lui ha mandato in ritardo il certificato di malattia al lavoro ed è stato licenziato. Una vicenda clamorosa arriva ...Doveva rinnovare il periodo di malattia, ma ha ritardato per prendersi cura della figlia vittima di violenza. Per l’azienda era assente ingiustificato ...