(Di domenica 2 aprile 2023) La decima sconfitta in 28 giornate di campionato, la prospettiva di non entrare tra le primein campionato e l'incubo di vivere un finale di stagione con gli stessi risultati dell'ultimo mese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - fcin1908it : LIVEBLOG / Inter, tifosi furiosi: “La squadra ha mollato, Inzaghi da esonero” - Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - fcin1908it : Gds – Inter, Chivu in pole se salta Inzaghi. Poi 4 big nel mirino e c’è un grande favorito - offside_Foot99 : L’#Inter per il dopo Inzaghi sta pensando di affidare la panchina a uno tra Thiago #Motta, #Mourinho o Sérgio… -

... portano la dirigenza dell'a riflettere non solo sul futuro, ma anche sul presente di Simonesulla panchina nerazzurra. La speranza in viale della Liberazione è quella che il tecnico ..., la Lu - La in avanti Simonee la suapotrebbero scendere in campo col fedele 3 - 5 - 2 , schieramento che vedrà Onana come portiere. Terzetto difensivo che, invece, avrà buone ...Chenon abbia mai avuto il polso della situazione, lo si percepiva nitidamente dalla ... Un giocatore che se ne va per motivi purumente economici, va lasciato andare e nel caso dell'quei ...

StampaIl quarto posto prima di tutto. In casa Inter, Steven Zhang in primis, sanno che la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League cambierebbe e stravolgerebbe completament ...In caso di figuraccia europea a Lisbona la dirigenza potrebbe già cambiare: il tecnico della Primavera è il candidato numero uno come traghettatore, per la prossima stagione circolano diversi nomi di ...