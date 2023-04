Inter-Lukaku, che errore! Per i tifosi può tornare al Chelsea… – FOTO (Di domenica 2 aprile 2023) Errore clamoroso di Romelu Lukaku nel corso di Inter-Fiorentina, l’attaccante sciupa un gol già fatto e i tifosi si infuriano sui social Errore clamoroso di Romelu Lukaku nel corso di Inter-Fiorentina, l’attaccante sciupa un gol già fatto e i tifosi si infuriano sui social. Questo deve tornare al Chelsea. Di corsa.— Don Buro (@Donburo) April 1, 2023 bidone assoluto, finito— Il toro a Milano (@harindesk) April 1, 2023 Se lo riprende il chelseaRimandando indietro casadei che nel frattempo vale 120M— Alfredo (@Alfdrugo) April 1, 2023 Questi solo alcuni dei commenti dei tifosi dell’Inter dopo l’erroraccio di Lukaku sotto porta contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Errore clamoroso di Romelunel corso di-Fiorentina, l’attaccante sciupa un gol già fatto e isi infuriano sui social Errore clamoroso di Romelunel corso di-Fiorentina, l’attaccante sciupa un gol già fatto e isi infuriano sui social. Questo deveal Chelsea. Di corsa.— Don Buro (@Donburo) April 1, 2023 bidone assoluto, finito— Il toro a Milano (@harindesk) April 1, 2023 Se lo riprende il chelseaRimandando indietro casadei che nel frattempo vale 120M— Alfredo (@Alfdrugo) April 1, 2023 Questi solo alcuni dei commenti deidell’dopo l’erroraccio disotto porta contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite dell’Inter in campionato: ? Inter 0-1 Fiorentina ? Inter 0-1 Juventus ? Spezia 2-1 Inter ?… - fcin1908it : LIVE #InterFiorentina 0-0 FINE PRIMO TEMPO Ritmi alti e palle gol da una parte e dall'altra a San Siro. Veramente… - pisto_gol : L’#Inter cade per la 10^volta, il suo calvario è fatto di una serie incredibile di gol falliti - #Lukaku due volte,… - CalcioNews24 : Errore #Lukaku e i tifosi non lo perdonano ???? - NicoladelConte8 : RT @Liguglia: Il vero miracolo sportivo di Conte non è stata la promozione in A con il Bari, e nemmeno gli Scudetti vinti con Juventus e In… -