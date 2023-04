Inter, Inzaghi ora rischia: Chivu o De Zerbi per il futuro (Di domenica 2 aprile 2023) Inter, Inzaghi ORA rischia: Chivu O DE ZERBU PER IL futuro Secondo quanto riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', la dirigenza dell'Inter starebbe ora facendo più di qualche riflessione in ottica ... Leggi su europacalcio (Di domenica 2 aprile 2023)ORAO DE ZERBU PER ILSecondo quanto riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', la dirigenza dell'starebbe ora facendo più di qualche riflessione in ottica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino #calciomercato - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - fcin1908it : LIVEBLOG / Inter, tifosi furiosi: “La squadra ha mollato, Inzaghi da esonero” - Fabio8947 : @fyoobas @Inter Ma che concludi, cacci inzaghi e mettono chivu che cambia ahahahha figure di merda fai e figure peggiori farai - Roberto23186246 : RT @fyoobas: Sono sempre stato calmo anche in faccia a problemi maggiori ma cacciate Inzaghi @inter -