Inter, Inzaghi in bilico: le ultime (Di domenica 2 aprile 2023) Altra sconfitta, la decima in campionato per l'Inter, e ora Inzaghi sarebbe sempre più in bilico sulla panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime partite sarebbero già decisive a partire da quella di Coppa Italia contro la Juventus. Ma non è da escludere che possa arrivare fino alla partita col Benfica, ma il futuro del tecnico sembra ormai segnato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

