Inter, Inzaghi in bilico: le possibili soluzioni (Di domenica 2 aprile 2023) Le tre sconfitte consecutive in campionato non possono lasciare tranquillo Simone Inzaghi . Il suo futuro all' Inter è davvero a rischio e potrebbe anche non finire la stagione. Secondo gazzetta.it la dirigenza avrebbe pronto un piano d'emergenza già per l'immediato con il possibile approdo sulla panchina di Christian Chivu , attuale allenatore della Primavera, oppure dell'idolo dei ...

