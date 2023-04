Inter, fra aprile e maggio in gioco 100 milioni. Ed anche una grande fetta di introiti futuri... (Di domenica 2 aprile 2023) Il finale di stagione dell'Inter, oltre che sul futuro di Inzaghi, inciderà profondamente sui conti della società e di conseguenza sulle mosse della proprietà sul mercato. In palio ci sono decine di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Il finale di stagione dell', oltre che sul futuro di Inzaghi, inciderà profondamente sui conti della società e di conseguenza sulle mosse della proprietà sul mercato. In palio ci sono decine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolagattolin_ : Prossime 3 gare decisive…dio boia fra 3 gare è finita la stagione?????? società di merda, siamo all’inter, 10 sconfitt… - il_giuoco : RT @Gazzetta_it: Inter, fra aprile e maggio in gioco 100 milioni. Ed anche una grande fetta di introiti futuri... - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, fra aprile e maggio in gioco 100 milioni. Ed anche una grande fetta di introiti futuri... - sportli26181512 : Inter, fra aprile e maggio in gioco 100 milioni. Ed anche una grande fetta di introiti futuri...: Inter, fra aprile… - Gazzetta_it : Inter, fra aprile e maggio in gioco 100 milioni. Ed anche una grande fetta di introiti futuri... -