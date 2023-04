(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la partita contro la Juventus che aveva lasciato grossi strascichi arbitrali,è caratterizzata anche dalla buona prestazione arbitrale di, secondo Tuttosport.per la sua prestazione in. Una partita piuttosto semplice dal punto di vista arbitrale, senza grossi episodi da segnalare. Una prestazione che gli vale il 6.5 visto, per l’appunto, che è stato in grado di gestire l’a gara senza alcuna. Fonte: Tuttosport – Federico Masini-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Dalmat: “Giocatori tristi e senza fiducia, hanno paura. Come fa Correa a stare nell’Inter?” - internewsit : Inter-Fiorentina, Maresca promosso: nessuna sbavatura - TS - -

Si parte con tre anticipi, due dei quali vedono in campo proprio l', a S. Siro contro la, e la Juventus in casa contro il Verona all'Allianz Stadium. Ma le prime a scendere in campo ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di, match valido per la terza giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le viola tornano in campo allo Stadio Torrini Fontante dopo i 4 gare senza vittoria, mentre le nerazzurre vorrano ...Si gioca anche nella Serie A femminile con Sassuolo - Pomigliano alle 12.30 per il gruppo retrocessione ealle 14.30 per la Championship. Partite in Diretta Live del giorno su ...

Gordon Singer in tribuna per vedere Inter-Fiorentina, GdS: “Tra lui e Zhang…” fcinter1908

Dopo la sconfitta di ieri per 1-0 contro la Fiorentina, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter diventa sempre più instabile. Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Spor ...L'Inter non vince più. Nel primo match di un aprile di fuoco, è la Fiorentina a partire con il piede giusto, sognando obiettivi importanti come Coppa Italia e Conference League. Mentre per i ...