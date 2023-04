Inter-Fiorentina 0-1, Bonaventura sbanca San Siro (Di domenica 2 aprile 2023) L'Inter perde la terza partita consecutiva in campionato dopo Spezia e Juve. Match ricchissimo di palle gol da entrambe le parti: clamorose le chance nerazzurre per Mkhitaryan e Lukaku prima della rete dell'ex Milan Bonaventura, e poi per Barella (palo), Dumfries e Bellanova dopo l'1-0 viola. Fiorentina ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. Inzaghi resta terzo a quota 50 punti, sale a 40 Italiano28a giornata Cremonese-Atalanta 1-3, Inter-Fiorentina 0-1, ore 20.45 Juventus-Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna-Udinese, ore 15 Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, ore 18 Roma-Sampdoria, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 Sassuolo-TorinoClassifica: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan, Atalanta 48, Roma 47, Juventus (-15) 41, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 aprile 2023) L'perde la terza partita consecutiva in campionato dopo Spezia e Juve. Match ricchissimo di palle gol da entrambe le parti: clamorose le chance nerazzurre per Mkhitaryan e Lukaku prima della rete dell'ex Milan, e poi per Barella (palo), Dumfries e Bellanova dopo l'1-0 viola.ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. Inzaghi resta terzo a quota 50 punti, sale a 40 Italiano28a giornata Cremonese-Atalanta 1-3,0-1, ore 20.45 Juventus-Verona, domenica 2 aprile ore 12:30 Bologna-Udinese, ore 15 Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, ore 18 Roma-Sampdoria, ore 20:45 Napoli-Milan, lunedì 3 aprile ore 18:30 Empoli-Lecce, ore 20:45 Sassuolo-TorinoClassifica: Napoli 71, Lazio 52,50, Milan, Atalanta 48, Roma 47, Juventus (-15) 41, ...

