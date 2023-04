Inter | dirigenza chiara con Inzaghi | priorità al campionato

(Di domenica 2 aprile 2023) Ladell’fissa leper questo finale di stagione La sconfitta con la Fiorentina di ieri ha messo iquanto mai n dubbio la qualificazione alla prossima Champions League dell’. Obiettivo fondamentale questo non solo a livello mediatico, ma anche e sopratutto economico, motivo questo per il quale laavrebbe ricordato, secondo la Gazzetta dello Sport, a Simonelaper questo finale di stagione. “A forza di parlare delle due coppe, si sta perdendo di vista quello che è il traguardo più importante per il club, la qualificazione alla prossima Champions League. E’ un obiettivo vitale per il presidente Zhang, che può cambiare il destino della proprietà, di sicuro le ambizioni nerazzurre pure sulla prossima stagione. ...

... la prospettiva di non entrare tra le prime quattro in campionato e l'incubo di vivere un finale di stagione con gli stessi risultati dell'ultimo mese, portano ladell'a riflettere ...Laè da questo che deve trarre lezione, ed anche il presidente Steven Zhang. Bisogna ... Ma questo non riguarda solo l', bensì l'intero sistema del calcio italiano. Quando il giornalista ...Non fare le sfilate quando si vince' e anche: 'Dopo Udinese3 - 1 de Zerbi era libero ma tanti giornalisti vicini alladicevano che il fenomeno Marotta non esonera un allenatore in ...

Crisi Inter, Inzaghi sempre più al capolinea: la situazione QUOTIDIANO NAZIONALE

In caso di figuraccia europea a Lisbona la dirigenza potrebbe già cambiare: il tecnico della Primavera è il candidato numero uno come traghettatore, per la prossima stagione circolano diversi nomi di ...