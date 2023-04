Inter, ci prova più Asllani di altri in poco tempo: dov’è la squadra?! (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter perde anche contro la Fiorentina: San Siro con i suoi 73mila spettatori rumoreggia. Pioggia di fischi per una squadra che si è persa: ci prova più Asllani di molti altri compagni in una manciata di minuti sul finale. poco tempo ? Il mese di aprile è complicato, oltre ad essere decisivo. Ed è iniziato nel peggiore dei modi possibili. L’Inter non ha più tempo e quella tranquillità professata da Henrikh Mkhitaryan sembra essere sempre più un’utopia (vedi articolo). Non arrivano gol e mancano i punti. La Lazio ne ha approfittato e ha scavalcato i nerazzurri in classifica. Le dirette concorrenti corrono, basti pensare che la Juventus, nonostante la penalizzazione di 15 punti con cui potrebbe succedere ancora di tutto, è a solo -6 da un club che ha ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) L’perde anche contro la Fiorentina: San Siro con i suoi 73mila spettatori rumoreggia. Pioggia di fischi per una squadra che si è persa: cipiùdi molticompagni in una manciata di minuti sul finale.? Il mese di aprile è complicato, oltre ad essere decisivo. Ed è iniziato nel peggiore dei modi possibili. L’non ha piùe quella tranquillità professata da Henrikh Mkhitaryan sembra essere sempre più un’utopia (vedi articolo). Non arrivano gol e mancano i punti. La Lazio ne ha approfittato e ha scavalcato i nerazzurri in classifica. Le dirette concorrenti corrono, basti pensare che la Juventus, nonostante la penalizzazione di 15 punti con cui potrebbe succedere ancora di tutto, è a solo -6 da un club che ha ...

