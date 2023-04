(Di domenica 2 aprile 2023) Il noto opinionista Daniele, ai microfoni di ’90° minuto’ su Rai 2, ha parlato così di Simone, che non sta facendo benissimo sulla panchina dell’. “che è in, chi non lo è nell’? – ha dichiarato l’ex difensore –. Tutti i giocatori lo sono, perché non dovrebbe esserlo l’allenatore? Il tecnico è il capogruppo”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, #Adani su #Inzaghi: 'Certo che è in discussione' - Microburst0 : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: - altomonte22 : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: - _Tosin_Fabio_ : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: - Martha56982829 : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: -

Commenta per primo Intervenuto su Rai2 per commentare la giornata di campionato, Leleha commentato duramente l'ennesimo stop in campionato dell': 'Ieri ero allo stadio, i tre attaccanti alla fine sembravano che non sapessero cosa fare. Non erano lucidi. Non vedo i volti di ...Lele, opinionista della Bobo Tv e della Rai, commenta il futuro di Luciano Spalletti andando molto controcorrente. L'exinfatti, nonostante l'annuncio di Aurelio De Laurentiis che ha svelato ...Queste le splendide parole pronunciate alla 'Bobo Tv' dall'ex difensore di, Fiorentina e Lazio Lele, per raccontare i due giorni passati in città in occasione di Italia - Inghilterra. '...

Adani: "Contro il Porto applicazione e fortuna, ma l'Inter doveva osare di più" La Gazzetta dello Sport

Conte tornerà all’Inter a 7-8 milioni l’anno. Con 2-3 acquisti rivince lo scudetto” Nel corso della live della ‘Bobo Tv’, condotta qualche giorno fa sul web assieme agli amici Nicola Ventola, Bobo ...Rahul Gandhi è stato espulso dalla camera con l’accusa di aver diffamato il primo ministro. È un attacco all’opposizione, sintomo della tendenza autoritaria nella democrazia più grande del mondo Leggi ...