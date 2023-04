Infarto fulminante per Domenico Cecere | ex portiere di Napoli e Avellino | muore a 51 anni

(Di domenica 2 aprile 2023) È venuto improvvisamente a mancare Mimmo. Unnon ha dato alcuna possibilità al 51enne exdel Messina, che si trovava a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Asono legati ricordi indimenticabili della storia del club giallorosso, in particolare la promozione nello spareggio vinto contro il Catania L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xenonian1 : RT @PopuliNon: Infarto fulminante, è morto oggi l'ex portiere del Messina Mimmo Cecere. E la scienza va avanti? Anni fa l'infarto c'era,… - Raff_Napolitano : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento improvvisamente Mimmo Cecere, portiere casertano. Fatale un infarto fulmina… - Corriere : Morto Mimmo Cecere, infarto fulminante per l’ex portiere del Messina - Luxgraph : Mimmo Cecere morto, infarto fulminante per l’ex portiere del Messina #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - PopuliNon : Infarto fulminante, è morto oggi l'ex portiere del Messina Mimmo Cecere. E la scienza va avanti? Anni fa l'infart… -

Notizie Calcio - Choc in Campania:per Mimmo Cecere , ex calciatore originario di Caserta con un passato in Campania e molte squadre del Sud Italia. E' cresciuto nelle giovanili del Napoli e per due anni è stato ...Benedetto XV nel 1922 per polmonite. L'agonia di Pio XII , primo Pontefice morto a ... del beato Giovanni Paolo I , vescovo di Roma soltanto per 33 giorni, fu causata damiocardico ...... è morta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo per una miocardite, complicazione ... ecco quelli più frequenti: dolore toracico, simile a quello dell';. mancanza di respiro;. ...

Infarto fulminante, muore un ex portiere di Serie C: aveva 51 anni Calabria 7

E’ morto improvvisamente Domenico Cecere, ex portiere del Palermo. Un infarto fulminante non ha dato alcuna possibilità al 51enne che si trovava a casa dei genitori a Carignola, in provincia di Casert ...L’ex calciatore è stato colto da infarto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola, in provincia di Caserta. Neanche il cognato medico ha potuto salvarlo ...