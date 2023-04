IndyCar Series | Texas | Newgarden svetta su O’Ward

(Di domenica 2 aprile 2023) Josefha vinto la tappa di Fort Worth () dell’2023. L’ex campione della serie ha beffato nel finale Pato, i due si sono contesi la testa del gruppo durante l’intero evento che come da pronostico non ha mancato di regalare emozioni. Ventiseiesima gioia in carriera per il 32enne, la terza alMotor Speedway. La battaglia è iniziata sin da subito con Josef(Penske #2) in lotta con il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), il messicano Pato(McLaren #5), lo spagnolo Pato(Ganassi #10) e lo svedese Felix Rosenqvist (McLaren #6). La prima neutralizzazione è arrivata a 49 giri dalla fine in seguito ad un contatto contro le barriere da parte del giapponese Takuma Sato. Tutti si ...

Team Penske’s Josef Newgarden has beaten Pato O’Ward to victory in the Texas IndyCar race after a late Caution cut short a thrilling battle for the lead ...If all goes according to plan, the NTT IndyCar Series will complete its 250-lap PPG 375 race today at Texas Motor Speedway before rain begins to fall. With last year’s event taking two hours and ...