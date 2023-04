India, investimenti sull’energia eolica: le turbine arrivano dalla Danimarca (Di domenica 2 aprile 2023) In India si continua a puntare sulle energie sostenibili, eolica in primis e soprattutto in cooperazione con la Danimarca. È infatti la compagnia danese Vestas Wind Systems A/S che con due importanti contratti in meno di un anno sta rafforzando la sua posizione come fornitore di tecnologia “verde” in Asia meridionale. E non è l’unica azienda danese, perché anche la Orsted potrebbe presto iniziare un progetto in Vietnam. L’accordo con la Vibrant Energy Qualche giorno fa, la Vestas ha siglato il secondo contratto in undici mesi per fornire turbine eoliche a impianti Indiani. Dopo il progetto del 2022 da 54 megawatt nel Maharashtra, infatti, l’accordo odierno prevede due progetti che includono l’invio di 36 turbine per un totale di 130 megawatt, da portare a termine fra la fine di ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 2 aprile 2023) Insi continua a puntare sulle energie sostenibili,in primis e soprattutto in cooperazione con la. È infatti la compagnia danese Vestas Wind Systems A/S che con due importanti contratti in meno di un anno sta rafforzando la sua posizione come fornitore di tecnologia “verde” in Asia meridionale. E non è l’unica azienda danese, perché anche la Orsted potrebbe presto iniziare un progetto in Vietnam. L’accordo con la Vibrant Energy Qualche giorno fa, la Vestas ha siglato il secondo contratto in undici mesi per fornireeoliche a impiantini. Dopo il progetto del 2022 da 54 megawatt nel Maharashtra, infatti, l’accordo odierno prevede due progetti che includono l’invio di 36per un totale di 130 megawatt, da portare a termine fra la fine di ...

