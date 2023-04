Incredibile Alonso: un attimo dopo il testacoda parla già del regolamento (Di domenica 2 aprile 2023) Alonso chiude terzo il GP Australia, ma con brivido: ecco il suo testacoda nel finale dopo il contatto con Sainz. La classifica verrà successivamente ripristinata al giro ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023)chiude terzo il GP Australia, ma con brivido: ecco il suonel finaleil contatto con Sainz. La classifica verrà successivamente ripristinata al giro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elizabethmaci : @F1 E quella di Carlos viene rovinata da una decisione incredibile della @fia che decide che un giro esiste x Carlo… - fededambri : È incredibile quanto ci tenga la FOM a far succedere questa cosa del grande ritorno di Alonso. Dal budget cap di As… - ladystarkjonas : Mi spiegate perché stanno penalizzando Carlos contando che il giro prima non conta teoricamente? Cioè allora Alonso… - grazleo2 : Povero Alonso dopo che a rischiato la vita si ritrova per far credere che c’è spettacolo in F1 a mani vuote Che s… - sarabrgrx : ero in procinto di fare hating su alonso e ho constatato che ha un'attaccatura di capelli incredibile???? how??? immeritata -