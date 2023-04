(Di domenica 2 aprile 2023) Ripreso dai media in una stazione di polizia, ildel monastero di Lavra, arrestato ieri a Kiev per "collaborazione con la Russia e incitamento interreligioso" e che dovrà stare due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz83942981 : RT @vadim07751823: Signori Kiev ha deciso da quale parte stare. Kiev appartiene alla chiesa ortodossa russa!! L'arresto del Metropolita Pav… - TatiUdaci : Uno degli oppositori dell'UOC vicino alla Kiev-Pechersk Lavra in un'intervista a Channel 5, dichiara che il metropo… - Marisab79879802 : RT @erny110393: La Gestapo del pagano Zelensky ha arrestato il Metropolita Pavel! Capito la'libertà religiosa'come funziona nell'Ucraina Na… - modusdomus : RT @vadim07751823: Signori Kiev ha deciso da quale parte stare. Kiev appartiene alla chiesa ortodossa russa!! L'arresto del Metropolita Pav… - maestroscayenne : RT @vadim07751823: Signori Kiev ha deciso da quale parte stare. Kiev appartiene alla chiesa ortodossa russa!! L'arresto del Metropolita Pav… -

Ripreso dai media in una stazione di polizia, ilPavel del monastero di Lavra, arrestato ieri a Kiev per "collaborazione con la Russia e ... lo si vede in unche circola sui social e ...su questo argomento "Diavolo russo a Bucha". Un anno fa la strage che sconvolse il mondo - GUARDA IlPavel del monastero delle Grotte di Kiev, Pechersk Lavra, è stato posto agli ...Questa mattina, dopo gli arresti domiciliari disposti per ilPavel, il servizio religioso domenicale nel monastero delle Grotte di Kiev è stato officiato da Onufry, primate della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Il monastero ...

In video il metropolita Pavel con braccialetto elettronico Espansione TV

Ripreso dai media in una stazione di polizia, il metropolita Pavel del monastero di Lavra, arrestato ieri a Kiev per "collaborazione con la Russia e incitamento interreligioso" e che dovrà stare due m ...Lui in un video: «Sono contro l’aggressione». La polizia circonda gli ingressi del sito sacro Il metropolita Pavel del monastero Pechersk Lavra è agli arresti domiciliari. Il Servizio di sicurezza… Le ...