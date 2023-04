In viaggio con Dante (Di domenica 2 aprile 2023) 136 km percorsi da Firenze a Ravenna. Tre ore di viaggio alla scoperta di sei incantevoli Comuni italiani cari a Dante Alighieri. Se volete un’idea diversa per passare un week end e che porti anche con se storia e cultura, allora il Treno di Dante è quello che fa per voi. Un treno storico Il treno di Dante è un treno costruito oltre secolo fa e si chiama “100 porte”. È stato uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, ispirato alle diligenze dei primi del Novecento e caratterizzato da interni interamente in legno. 100 porte perché tante sono le porte del treno su entrambi i suoi lati. Oggi, di treni con queste caratteristiche rimangono solo pochi esemplari in Italia, e sono considerati dei veri e propri gioielli nella storia del trasporto passeggeri, venendo concessi al pubblico solo per occasioni ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 2 aprile 2023) 136 km percorsi da Firenze a Ravenna. Tre ore dialla scoperta di sei incantevoli Comuni italiani cari aAlighieri. Se volete un’idea diversa per passare un week end e che porti anche con se storia e cultura, allora il Treno diè quello che fa per voi. Un treno storico Il treno diè un treno costruito oltre secolo fa e si chiama “100 porte”. È stato uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, ispirato alle diligenze dei primi del Novecento e caratterizzato da interni interamente in legno. 100 porte perché tante sono le porte del treno su entrambi i suoi lati. Oggi, di treni con queste caratteristiche rimangono solo pochi esemplari in Italia, e sono considerati dei veri e propri gioielli nella storia del trasporto passeggeri, venendo concessi al pubblico solo per occasioni ...

