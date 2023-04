In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico (Di domenica 2 aprile 2023) e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. La diagnosi precoce, intorno ai 2 o 3 anni, è importantissima e questo “è un obiettivo raggiunto o ben avviato nella maggior parte delle regioni” ma “non altrettanto avviene per gli interventi terapeutici, sebbene anche in questo ambito grandi passi avanti siano stati realizzati rispetto al passato”. “I primi segnali di un disturbo dello spettro autistico si manifestano nella primissima infanzia – sottolinea Elisa Fazzi, presidente Sinpia e direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia Asst Spedali Civili e Università di Brescia – già intorno ai 18 mesi. Grazie ad una maggiore conoscenza del disturbo, oggi è possibile intercettare i segnali di rischio, giungendo ad una diagnosi entro i 2-3 anni di età”. Questo è anche merito di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. La diagnosi precoce, intorno ai 2 o 3 anni, è importantissima e questo “è un obiettivo raggiunto o ben avviato nella maggior parte delle regioni” ma “non altrettanto avviene per gli interventi terapeutici, sebbene anche in questo ambito grandi passi avanti siano stati realizzati rispetto al passato”. “I primi segnali di unsi manifestano nella primissima infanzia – sottolinea Elisa Fazzi, presidente Sinpia e direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia Asst Spedali Civili e Università di Brescia – già intorno ai 18 mesi. Grazie ad una maggiore conoscenza del, oggi è possibile intercettare i segnali di rischio, giungendo ad una diagnosi entro i 2-3 anni di età”. Questo è anche merito di una ...

