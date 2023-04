In Finlandia ha vinto il centrodestra (Di domenica 2 aprile 2023) Il più votato è stato il Partito di Coalizione Nazionale seguito dai Finlandesi, populisti e di estrema destra, e dai Socialdemocratici della prima ministra uscente Sanna Marin Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Il più votato è stato il Partito di Coalizione Nazionale seguito dai Finlandesi, populisti e di estrema destra, e dai Socialdemocratici della prima ministra uscente Sanna Marin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra_Di_Dato : RT @ilpost: In Finlandia ha vinto il centrodestra - ilpost : In Finlandia ha vinto il centrodestra - omniafluit : RT @ciampy73: @rusembitaly Quanto ci piace avere la Finlandia nel club NATO e congratulazioni per il prestigioso premio vinto dal vostro “l… - ciampy73 : @rusembitaly Quanto ci piace avere la Finlandia nel club NATO e congratulazioni per il prestigioso premio vinto dal… - TaniOsmani : @TvojMedvedek @christian_fsi @ILupobianco L’URSS ha attaccato la Finlandia, poi la Finlandia ha fatto parte dell’al… -