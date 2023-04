In Australia vince Verstappen davanti a Hamilton | terzo Alonso

(Di domenica 2 aprile 2023) MELBOURNE () (ITALPRESS) – Il campione del mondo Maxha vinto il GP didi F1. A Melbourne, al termine di una gara dove è successo di tutto, seconda piazza per la Mercedes di LewisFernandocon la sua Aston Martin, dodicesimo Carlos Sainz che ha subito una penalizzazione di 5? per aver ostacolatonella seconda ripartenza a un giro dalla fine. Si è chiusa dopo poche curve la gara di Charles Leclerc, fuori dopo un contatto con Lance Stroll. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

