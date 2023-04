In Australia vince Verstappen davanti a Hamilton, terzo Alonso (Di domenica 2 aprile 2023) MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il GP di Australia di F1. A Melbourne, al termine di una gara dove è successo di tutto, seconda piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton. terzo Fernando Alonso con la sua Aston Martin, dodicesimo Carlos Sainz che ha subito una penalizzazione di 5? per aver ostacolato Alonso nella seconda ripartenza a un giro dalla fine. Si è chiusa dopo poche curve la gara di Charles Leclerc, fuori dopo un contatto con Lance Stroll. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) MELBOURNE () (ITALPRESS) – Il campione del mondo Maxha vinto il GP didi F1. A Melbourne, al termine di una gara dove è successo di tutto, seconda piazza per la Mercedes di LewisFernandocon la sua Aston Martin, dodicesimo Carlos Sainz che ha subito una penalizzazione di 5? per aver ostacolatonella seconda ripartenza a un giro dalla fine. Si è chiusa dopo poche curve la gara di Charles Leclerc, fuori dopo un contatto con Lance Stroll. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

