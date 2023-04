In Argentina vince Bezzecchi, primo successo in MotoGP (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d'Argentina, classe MotoGP, ottenendo il suo primo successo nella classe regina. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Marcoha vinto il gran premio d', classe, ottenendo il suonella classe regina. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex ...

