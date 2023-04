Ilary Blasi, look pazzesco al party: lì sotto... roba da restarci secchi | Guarda (Di domenica 2 aprile 2023) Buon compleanno, Tommaso Zorzi. L'ex Gf Vip e volto noto della televisione, ha infatti celebrato il suo compleanno con una grande festa. Presenti, ovviamente, molti vip. Tra loro, Elettra Lamborghini, Michelle Hunziker ed Ilary Blasi. E quest'ultima, l'ex moglie di Francesco Totti, ha incantato i presenti con un look pazzesco, provocante e mozzafiato. Il racconto del look e della festa viaggiava su Instagram. E così ecco che tra le sue stories, la Blasi ha mostrato un outfit da restarci secchi: un paio di leggings strizzatissimi e neri, stivale con tacco vertiginoso e una camicetta scura che lasciava intravedere l'ombelico. Un look di cui Ilary Blasi si compiace: si mostra e si diverte a farlo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Buon compleanno, Tommaso Zorzi. L'ex Gf Vip e volto noto della televisione, ha infatti celebrato il suo compleanno con una grande festa. Presenti, ovviamente, molti vip. Tra loro, Elettra Lamborghini, Michelle Hunziker ed. E quest'ultima, l'ex moglie di Francesco Totti, ha incantato i presenti con un, provocante e mozzafiato. Il racconto dele della festa viaggiava su Instagram. E così ecco che tra le sue stories, laha mostrato un outfit da: un paio di leggings strizzatissimi e neri, stivale con tacco vertiginoso e una camicetta scura che lasciava intravedere l'ombelico. Undi cuisi compiace: si mostra e si diverte a farlo. ...

