Ilary Blasi, colpaccio all'ultimo secondo: chi arruola per l'Isola

Completa e ufficiale la lista di naufraghi in partenza per l'Honduras in vista dell'inizio dell'Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, partirà lunedì 17 aprile. Nel ruolo di opinionisti ci sono la new entry Enrico Papi e la riconfermata Vladimir Luxuria. Come inviato in Honduras, invece, tornerà il veterano Alvin. Il programma sarà composto da dieci puntate e tutte andranno in onda di lunedì. Il cast definitivo è stato annunciato poco fa da TvBlog e comprende la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, il conduttore televisivo Marco Predolin, l'attore e modello brasiliano Christopher Leoni, l'ex suora e cantante Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta. In gara ci saranno anche l'ex rugbista Andrea Lo Cicero

