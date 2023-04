Il suono che fanno le piante (Di domenica 2 aprile 2023) È simile a quello dei popcorn e secondo un gruppo di ricerca lo producono quando ricevono poca acqua o sono sotto forte stress Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) È simile a quello dei popcorn e secondo un gruppo di ricerca lo producono quando ricevono poca acqua o sono sotto forte stress

