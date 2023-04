Il ruolo di Erdogan dopo la guerra in Siria e tra gli incastri con la Russia (Di domenica 2 aprile 2023) Il rapporto nuovo del presidente Siriano Bashar Hafiz al-Assad con tutti i player, regionali e non, passa dalla Turchia e dal ruolo multiforme che Ankara riveste, a maggior ragione in un anno elettoralmente significativo come questo. Il leader turco Recep Tayyip Erdogan deve al contempo gestire il ventennio del suo mandato, la delicata fase della ricostruzione post terremoto e i riverberi geopolitici delle sue iniziative, come il via libera all’ingresso della Finlandia (ma non della Svezia) nella Nato. Alla luce di questi elementi è utile scomporre il puzzle sul Bosforo, per analizzarne il perimetro principale. Ovvero il rapporto con la Russia. Energia Oltre al tema ucraino, il primo gancio contingente russo-turco si ritrova alla voce energia: a fine mese verrà inaugurata la centrale nucleare di Akkuyu, primizia ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) Il rapporto nuovo del presidenteno Bashar Hafiz al-Assad con tutti i player, regionali e non, passa dalla Turchia e dalmultiforme che Ankara riveste, a maggior ragione in un anno elettoralmente significativo come questo. Il leader turco Recep Tayyipdeve al contempo gestire il ventennio del suo mandato, la delicata fase della ricostruzione post terremoto e i riverberi geopolitici delle sue iniziative, come il via libera all’ingresso della Finlandia (ma non della Svezia) nella Nato. Alla luce di questi elementi è utile scomporre il puzzle sul Bosforo, per analizzarne il perimetro principale. Ovvero il rapporto con la. Energia Oltre al tema ucraino, il primo gancio contingente russo-turco si ritrova alla voce energia: a fine mese verrà inaugurata la centrale nucleare di Akkuyu, primizia ...

